Полиция наказала водителей, незаконно занявших автобусные остановки в Петрозаводске

О водителях-нарушителях правил остановки и стоянки рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы. Часто водители забывают, что остановочный комплекс нужен для посадки и высадки пассажиров маршрутных транспортных средств и оставляют свои автомобили с нарушениями, уточнили в дорожной полиции города.