Захарова: ФРГ пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посольства Германии.Посольство Германии ранее выложило в соцсетях видео, в котором шла речь о ситуации с топливом и необходимости прекратить конфликт.
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