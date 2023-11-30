Тюменский «Рубин» теряет лидерство в чемпионате ВХЛ после поражения от «Металлурга»

Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» проиграл на своем льду «Металлургу» из Новокузнецка. Тюменцы открыли счет в начале матча, после чего пропустили четыре шайбы подряд: по две в первом и во втором периоде.
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