От Константиновки до Байконура: подробности о переговорах Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июля в День независимости Соединённых Штатов, стал не просто протокольной беседой, а подлинным стратегическим диалогом двух лидеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии