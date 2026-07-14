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От Константиновки до Байконура: подробности о переговорах Путина и Трампа

От Константиновки до Байконура: подробности о переговорах Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июля в День независимости Соединённых Штатов, стал не просто протокольной беседой, а подлинным стратегическим диалогом двух лидеров.

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