Индонезийский университет обороны соответствует мировому уровню — глава МО

Качество подготовки в Индонезийском университете обороны соответствует стандартам лучших университетов мира, 25 августа приводит слова министра обороны и избранного президента страны Прабово Субианто агентство ANTARA.
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