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Более шести миллионов россиян встали на учет с сахарным диабетом

Более шести миллионов россиян встали на учет с сахарным диабетом

Более шести миллионов взрослых россиян встали на учет с сахарным диабетом первого и второго типов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России.

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