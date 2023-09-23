Неспешный разговор

20 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Тема сисек не полностью раскрытаМайкл Снайдер: В ...
  • Александр Широков
    Нехило! Не знал о такой "франкозависимой" финансовой схеме стран ЭКОВАСЧудовищный грабёж...
  • Vlad
    ну если это второе место по уровню жизни .......!!!! С тоской смотрю на пенсионеров!ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!

Как англичане хохлов травят

Как англичане хохлов травят

Минобороны Великобритании признало, что ВСУ могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, пишет Daily Express.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гранков
Сатана там правит бал...
Ответить
1 д.
Сергей Федотов
Ну, с Европой боль-мень понятно, там гегемон хозяин и господин и назначает кого хочет. Но самому-то гегемону кто назначил в президенты самоходного и невменяемого деда на перфокартах?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх