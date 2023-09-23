Минобороны Великобритании признало, что ВСУ могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест, пишет Daily Express.
Как англичане хохлов травят
Комментарии
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Александр Гранков
Сатана там правит бал...
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1 д.
Сергей Федотов
Ну, с Европой боль-мень понятно, там гегемон хозяин и господин и назначает кого хочет. Но самому-то гегемону кто назначил в президенты самоходного и невменяемого деда на перфокартах?
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17 час.
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