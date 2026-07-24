Death Toll Revised Lower: Trump Admin Accused Of Playing Politics With Iran War Casualties The US administration and Department of War has just reduced the total number of American service members killed during the Iran war from 18 to 14.
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