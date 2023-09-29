"Яндекс карты" в Крыму временно не отображают реальное положение общественного транспорта. Это связано с обеспечением мероприятий по безопасности, которые реализуются в регионе, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
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