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Крым Оперативный

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"Яндекс карты" в Крыму временно не отображают реальное положение общественного

"Яндекс карты" в Крыму временно не отображают реальное положение общественного

"Яндекс карты" в Крыму временно не отображают реальное положение общественного транспорта. Это связано с обеспечением мероприятий по безопасности, которые реализуются в регионе, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

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