Женщина всю жизнь считала, что ее удочерили в 4, но оказалось, что настоящая семья ее искала 53 года

На протяжении всей своей жизни Сюзан Жервез считала, что она была удочерена. Только спустя 53 года, почти случайно, ей открылась правда: оказалось, что ее настоящая семья не переставала искать ее с 1969 года.
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