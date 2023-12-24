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Женщина всю жизнь считала, что ее удочерили в 4, но оказалось, что настоящая семья ее искала 53 года

Женщина всю жизнь считала, что ее удочерили в 4, но оказалось, что настоящая семья ее искала 53 года

На протяжении всей своей жизни Сюзан Жервез считала, что она была удочерена. Только спустя 53 года, почти случайно, ей открылась правда: оказалось, что ее настоящая семья не переставала искать ее с 1969 года.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Всё добром кончилось.👍👍👍👍👍.
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12 час.
Элеонора Коган
Я бы не простила.Но почему её родители не связались с этими соседями?
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3 час.

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