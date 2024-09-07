Эксперт с осторожностью рассказал от трех самых редких алкогольных напитках в Мире

Фото: fotostrana.ru Вашему вниманию представлен топ-3 самых редких и экзотических алкогольных напитков в мире! Не забываем самое главное — «Употребление алкоголя вредит вашему здоровью» Синее вино: Этот необычный напиток создается из смеси красного и белого винограда, а его завораживающий голубоватый оттенок достигается благодаря содержащимся в нем антоцианам — природным пигментам, придающим ему поистине уникальный и […]Фото: fotostrana.