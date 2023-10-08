Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сионисты и бандеровцы очень похожи

Текст  дня.  Читаем,  разбираем  на  цитаты,  не  рефлексируем!Меня, как и многих других, поражала странная любовь евреев и украинцев, давшая миру феномен "жидобандеровец".

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Комментарии
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Игорь Василевский
А почему только Гитлера? И 1МВ то же началась с подачи иудея Баруха. А вторая - уж однозначно и без вариантов. Нужно было поделить наглицкую империю. Тесно пиндосу стало в своейшкурке за океаном.. Тесно... Бенефициаром 2й МВ как раз и стали пиндосы. Нужно было выполезти из своего кризиса, что они и организовали путем сбора почти все золота мира в Форт Ноксе, залезли с ногами в Европу, рвзвалили империю наглов и прочих итальянцев, организовали Бреттонвудскую финансовую систему (не к ночи о ней упоминать!). Да и сейчас ручонки потные потирают - ждут поражения РФ в затеянной ими же 3й МВ от пук своих любовно выпестованных евейско-нацистских опарышей - коломойского, филатова и прочих тимошенков. Зеля - это так... Кукла с полки, не более. На 30 лет пиндос отсрочил, уничтожив с помощью отечественных &quot;любителей демократии и прочих общечеловеков&quot; СССР. Те деньги и прочие ценности для них, увы, закончились, теперь обезжиривают нынешнюю гейропу - своих ближайших сподвижников и партнеров в дележке мира. ... И везде уши &quot;богоизбранной&quot; не нации, нет, а отдельной, самой мерзкой и человеконенавистнической ее части - иудеев! Чей ставленник европидорский презик богемной некогда фганции? Пгавильно. Ротшильдов. Очень не иудейская семейка! Прям категорически не иудейская... А хохлопитеки... Это не самодумающая нация, а так, тупые и жадные продажные исполнители хозяйской воли.... Они, увы, по духу своему такими же подлыми и продажными оказались (не утверждаю за всех, но... отдельных экземпляров в пору держать в Кунсткамере, за стеклом, как абсолютных моральных выродков человечества). Люблю черные метки от людей... недалеких... И абсолютно исторически безграмотных... Ужеобрастаю. Значит, есть шанс, слабый правда, что кто то и откроет историческую литературу... Оторвавшись от потребления пива &quot;Охотничье&quot;
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1 д.
Владимир Алтайцев
Хернёй  не страдайте. Никакого Сатаны  нет. Источник всех нацизмов  у  белой расы  Ветхий  Завет и его иудейский нацизм.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Не знаете историю. Предки арабов и индоевропейцы  жили на этой земле  Израиля жили задолго до того, как предков Евреев изгнали  из Месопотамии за их ненависть к другим народам. Так придя  на нынешние территории евреи устроили геноцид  всем ранее жившим там народам. Где теперь ханаане, маликитяне и другие народы? Истреблены, либо бежали.
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16 час.

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