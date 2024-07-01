Судебные приставы перевели акции кондитерской фабрики Roshen в доход России по распоряжению Порошенко

В результате решения Октябрьского суда Липецка, принятого в феврале этого года, акции крупнейшего в мире производителя кондитерских изделий - кондитерской фабрики Roshen - перешли в собственность российского государства.
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