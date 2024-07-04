Генералу Попову добавили ещё одно обвинение

Генералу предъявили обвинение в окончательной редакции.фото: vk.com/mil--> Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
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