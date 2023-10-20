Путин посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин, возвращаясь из Перми, приехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб вооруженных сил: «Президент заслушал доклад начальника генштаба Герасимова, состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства минобороны».
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