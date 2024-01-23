Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • sss
    и зарплаты повысить наконец до нормального значения , и пенсии. Тогда и на увеличение платы по ЖКХ денег у людей хват...Нищие собственники
  • Владимир Моргунов
    Начать надо, в режиме ВЧЕРА, С ИЗГНАНИЯ ИЗ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР "ШИРОКОВЫХ" !!! НЕИЗГНАНИЕ -СМЕРТИ ПОДОБНО !!!Нищие собственники
  • Катерина
    Приехали...😡Нищие собственники

"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

Politiki.net Не устану напоминать - слишком уж мы. толерантно-латентно-нежны с гостями нашей страны.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
А никогда! Дума наша ждёт, когда они  их турнут с их насиженных месть и сами усядутся. И это будет. Мой муж армянин, работяга, всю сознательную  жизнь прожил в России, здесь и похоронен, лет тридцать назад сказал такую фразу: &quot;Дураки вы русские, разве можно разрешать людям  другой нации входить  хозяевами на вашу землю? Я тогда возмутилась, как так сам живёшь на нашей земле и нас же оскорбляешь, тебе можно, а другим нельзя! А он ответил, что он давно сделал выбор, здесь его семья, здесь родились его дети, здесь он работал всю жизнь, здесь будет его могила, А вот те, кто едет сюда торговать, наживаться, что они сделали для этой страны?  Ждут своего часа, когда сядут русским на шею. Он очень этого не хотел и насколько он был прав и понимаю сейчас, спустя  35 лт после этого разговора.  У меня армянская фамилия, я не националистка, но я русская и хочу, чтобы мои  внуки и правнуки жили на своей земле без всяких хачиков, грузин, таджиков, казахов, узбеков и остальных инородцев.  Не знаю, доживу лия до того светлого дня, когда вся эта нерусь уберётся на свои земли, а очень хочется дожить. Если бы в Думе были такие люди как Михалков, дожила бы. Но с такой Думой как сейчас, сомневаюсь....
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12 час.
Silver Kont
Подстилки черножопых...
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11 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Всё это безобразие происходит при попустительстве и нежелании честно (!) работать чиновников на местах. Они или прикуплены, или напуганы (?), или ждут своего часа, когда кого-то уже из них случайно &quot;сильно потревожат&quot; оберегаемые ими преступники, наглость которых только усиливается. Эта ситуация как раковая опухоль разрастается и захватывает всё новые территории. Без сильных силовых приёмов власти эта болезнь страны ещё не скоро разрешится!
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10 час.

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