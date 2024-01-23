"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

Гарибян Сусанна

А никогда! Дума наша ждёт, когда они их турнут с их насиженных месть и сами усядутся. И это будет. Мой муж армянин, работяга, всю сознательную жизнь прожил в России, здесь и похоронен, лет тридцать назад сказал такую фразу: "Дураки вы русские, разве можно разрешать людям другой нации входить хозяевами на вашу землю? Я тогда возмутилась, как так сам живёшь на нашей земле и нас же оскорбляешь, тебе можно, а другим нельзя! А он ответил, что он давно сделал выбор, здесь его семья, здесь родились его дети, здесь он работал всю жизнь, здесь будет его могила, А вот те, кто едет сюда торговать, наживаться, что они сделали для этой страны? Ждут своего часа, когда сядут русским на шею. Он очень этого не хотел и насколько он был прав и понимаю сейчас, спустя 35 лт после этого разговора. У меня армянская фамилия, я не националистка, но я русская и хочу, чтобы мои внуки и правнуки жили на своей земле без всяких хачиков, грузин, таджиков, казахов, узбеков и остальных инородцев. Не знаю, доживу лия до того светлого дня, когда вся эта нерусь уберётся на свои земли, а очень хочется дожить. Если бы в Думе были такие люди как Михалков, дожила бы. Но с такой Думой как сейчас, сомневаюсь....