Стали известны подробности о масштабной реставрации смоленской крепостной стены

Василий Анохин сообщил о поддержке президента Владимира Путина в вопросе восстановления главного смоленского символа Смоленскую крепостную стену планируют привести в порядок в течение ближайших пяти лет, благодаря колоссальной поддержке федерального центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии