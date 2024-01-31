Шойгу раскритиковал конструктора "Уралтрансмаша" из-за нового арткомплекса

Министр обороны России Сергей Шойгу подверг критике главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") за большие сроки изготовления нужного российской армии артиллерийского комплекса.
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