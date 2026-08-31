Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке: там выступят Дзепка, Лазарев, Фефелова и Валов

С 3 по 5 сентября в Бангкоке пройдет третий этап Гран-при среди юниоров. Гран-при среди юниоров 3-й этап Бангкок, Таиланд 3 сентября, четверг 9:45 – девушки, короткая программа 15:15 – юноши, короткая программа 4 сентября, пятница 10:15 – танцы на льду, ритм-танец 13:15 – девушки, произвольная программа 5 сентября, суббота 7:45 – танцы на льду, произвольный танец 11:00 – юноши, произвольная программа ПРИМЕЧАНИЕ : указано московское время.
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