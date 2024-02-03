Врач перечислила продукты для хорошего настроения

Ежегодно 4 февраля отмечается международный День хорошего настроения. К этому дню онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» и медицинская компания «СберЗдоровье» составили рейтинг продуктов, влияющих на повышение настроения и получение положительных эмоций.