Подбитый танк «Абрамс» привезли на выставку на Поклонной горе

Американский танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle доставлены на Поклонную гору на выставку трофейной техники, поставленной Украине странами Запада и захваченной российскими бойцами в ходе спецоперации.
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