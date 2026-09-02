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Царьград

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Германия собиралась использовать знаменитую статью устава НАТО против России. Всё решило одно обстоятельство

Германия собиралась использовать знаменитую статью устава НАТО против России. Всё решило одно обстоятельство

Германия обсуждала возможность задействовать статью 4 НАТО после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, однако в итоге решила этого не делать.

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