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Виллу «София» на набережной Ялты оценили в разы меньше суммы, которую просит Ротару

Виллу «София» на набережной Ялты оценили в разы меньше суммы, которую просит Ротару

Виллу «София» на набережной Ялты оценили в сумму в разы меньше той, что просит собственник. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехэтажный исторический особняк, расположенный на набережной Ленина, семья Ротару выкупила, чтобы открыть в нем центр для талантливых детей.

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