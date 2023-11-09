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Парламентская газета

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Производство водки в России сократило на 5,7%

Производство водки в России сократило на 5,7%

Производство водки в России в январе — октябре 2023 года сократилось на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 63,2 млн дал, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

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