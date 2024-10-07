Рекомендательные алгоритмы западных платформ провоцируют выгорание у избирателей

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Рекомендательные алгоритмы западных онлайн-платформ все чаще играют ключевую роль в формировании политических взглядов, при этом пользователи сами могут выбирать контент, на который подписываются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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