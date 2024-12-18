Работа в такси и на руководящих должностях снижает вероятность смерти от болезни Альцгеймера

Одними из наиболее невосприимчивых к болезни Альцгеймера являются водители такси, грузового транспорта, машин скорой помощи, а также профессионалы, занимающие руководящие позиции, сообщают исследователи, ссылаясь на статистические данные по смертности из-за этой нейродегенеративной болезни.