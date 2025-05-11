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Надежда на мир: Трамп видит в предложении Путина о возобновлении переговоров с Украиной конец конфликта

Надежда на мир: Трамп видит в предложении Путина о возобновлении переговоров с Украиной конец конфликта

Он также заявил о намерении продолжить работать с обеими сторонами, чтобы довести дело до конца", и отметил, что США стремятся сосредоточиться на восстановлении и торговле,  предрекая "большую неделю впереди!".

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