Надежда на мир: Трамп видит в предложении Путина о возобновлении переговоров с Украиной конец конфликта

Он также заявил о намерении продолжить работать с обеими сторонами, чтобы довести дело до конца", и отметил, что США стремятся сосредоточиться на восстановлении и торговле, предрекая "большую неделю впереди!".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии