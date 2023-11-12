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Битва при Карансебеше: самое идиотское поражение в истории

Битва при Карансебеше: самое идиотское поражение в истории

Битва при Карансебеше стереотипно считается самым глупым поражением в истории. Австрийская армия под командованием императора Иосифа II мало того, что была разбита с огромными потерями, так еще и победила сама себя — турки подошли только через два дня после сражения.

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