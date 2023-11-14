Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России поздравили ветерана Великой Отечественной войны Александру Морозову со 100-летним юбилеем

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Сергеевич Выменец поздравил Александру Алексеевну Морозову - ветерана Великой Отечественной войны, со 100-летием.
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