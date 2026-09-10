Лео Карлссон о давлении из-за зарплаты в 18 млн долларов в год: «Я способен справиться. Некоторые считали, что я не заслуживал выбора под 2-м номером на драфте»

Нападающий « Анахайма » Лео Карлссон высказался касательно давления из-за нового контракта. В июле форвард получил 5-летний контракт с зарплатой с 18 миллионов долларов в год после того, как «Дакс» повторили оффер-шит «Филадельфии».
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