Южно-Донецкий фронт: «Деды с бабками русских ждут. Косо смотрят на войсковых… Ведут себя как мрази»

Александр Ситников 31 июля 2024 г., 20:33 Укровояки жалуются на местных, которые не пускают захисников в дома, а расстреливать уже страшно — может, в плен попадешь, и что тогда? Украинская оборона посыпалась еще в одном месте.
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