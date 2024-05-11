Разрыв шаблонов: президент Конго объяснил западному журналисту, за что в Африке любят русских

Информационный катаклизм случился в Европе: там пропаганда столкнулась с реальностью. Там западный журналист брал интервью у президента Конго, и всё пытался понять: мы ведь уже так красиво придумали весь этот миф, что Запад – он демократический, а Россия и Китай – якобы «плохие», и что весь мир любит западные страны, и стремиться быть как мы.