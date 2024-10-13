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Царьград

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Великобритания впервые обсудит вопрос о репарациях за свои имперские преступления

Великобритания впервые обсудит вопрос о репарациях за свои имперские преступления

В конце октября в Самоа пройдет саммит глав правительств стран Содружества, где впервые на повестку дня будет вынесен вопрос о репарациях за имперские преступления Великобритании во времена работорговли.

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