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Лидер протестов в Армении призвал полицию не применять насилие к протестующим

Лидер протестного движения, глава Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян призвал сотрудников полиции не применять насилие к участникам протестных акций, выступающих с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Комментарии
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Eduard
Полиция Армении должна арестовать Пашиняна!
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18 час.
СХ
Сергей Хоружик
Кому должна?
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18 час.

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