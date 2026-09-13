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Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвующий в переговорах с Россией и Украиной, назвал «очень успешными» поездки в Москву и Киев в начале сентября.

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