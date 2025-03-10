В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба минздрава Крыма.
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