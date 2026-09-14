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Пятый канал

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Пять партий получили заметный отрыв перед Единым днем голосования

Пять партий получили заметный отрыв перед Единым днем голосования

До Единого дня голосования остается совсем немного. В преддверии выборов специалисты Экспертного института социальных исследований обсудили расстановку политических сил, последние соцопросы и поделились финальными прогнозами.

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