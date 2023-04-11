Живая Кубань

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В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать яйца, творог и куличи к ПасхеРоспотребнадзор в преддверии Пасхи, которая отмечается 16 апреля, дал советы по выбору продуктов, которые будут главными на праздничном столе – яиц, творога и куличей.

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