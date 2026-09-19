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Качиньский заявил о возможности поляков жить богаче, чем в Германии

Качиньский заявил о возможности поляков жить богаче, чем в Германии

Заявление о том, что новое поколение может жить в стране богаче Германии, сделал председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, 19 сентября пишет Onet.

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