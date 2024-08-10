Атака на Киев закончит битву под Курском: У Лукашенко появился шанс завершить СВО

СИ Сергей Иванютин Армия Белорусии в основном состоит из срочников и с контрабасами, мобилизованными, которые имеют опыт ведения б/д ей не совладать, малочисленные силы ССО не сыграют большой роли. И всё это Лукашенко понимает.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Может не надо мешать Лукашенко ходу операции СВО или всё-таки действовать по согласованию со штабом ВС РФ