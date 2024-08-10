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Атака на Киев закончит битву под Курском: У Лукашенко появился шанс завершить СВО

Атака на Киев закончит битву под Курском: У Лукашенко появился шанс завершить СВО

Коллаж Царьграда  Но воспользуется ли этим шансом наш главный союзник? Пока на него только сыпятся обвинения в "договорняке" с Киевом.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванютин
Армия Белорусии в основном состоит из срочников и с контрабасами, мобилизованными, которые имеют опыт ведения б/д  ей не совладать, малочисленные силы ССО не сыграют большой роли. И всё это Лукашенко понимает.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Может не надо мешать Лукашенко ходу операции СВО или всё-таки действовать по согласованию со штабом ВС РФ
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14 час.
Семен Демин
Лукашенко не начнет наступление на Киев. Он заботится только о своей стране. Однако, он не понимает, что с распадом России и Белоруси конец, как, впрочем, и Украине. Запад опять переиграл славян.
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10 час.

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