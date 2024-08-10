Коллаж Царьграда Но воспользуется ли этим шансом наш главный союзник? Пока на него только сыпятся обвинения в "договорняке" с Киевом.
Атака на Киев закончит битву под Курском: У Лукашенко появился шанс завершить СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СИ
Сергей Иванютин
Армия Белорусии в основном состоит из срочников и с контрабасами, мобилизованными, которые имеют опыт ведения б/д ей не совладать, малочисленные силы ССО не сыграют большой роли. И всё это Лукашенко понимает.
Ответить
15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Может не надо мешать Лукашенко ходу операции СВО или всё-таки действовать по согласованию со штабом ВС РФ
Ответить
14 час.
Семен Демин
Лукашенко не начнет наступление на Киев. Он заботится только о своей стране. Однако, он не понимает, что с распадом России и Белоруси конец, как, впрочем, и Украине. Запад опять переиграл славян.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии