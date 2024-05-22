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Царьград

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Синоптики пообещали Свердловской области ливневые снегопады

Синоптики пообещали Свердловской области ливневые снегопады

Летняя погода не спешит на Средний УралВ Свердловской области началось очередное похолодание. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, сегодня, 22 мая, через Средний Урал проходит арктический фронт, за которым движется холодный воздух.

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