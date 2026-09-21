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Tesco drops the weekly shop straight into Uber Eats’ bag

Tesco and Uber Eats have launched a nationwide grocery delivery campaign built around a striking piece of outdoor advertising: a Tesco billboard appears to have slipped from its frame, dropping the weekly shop directly into an oversized Uber Eats delivery bag.

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