Tesco drops the weekly shop straight into Uber Eats’ bag

Tesco and Uber Eats have launched a nationwide grocery delivery campaign built around a striking piece of outdoor advertising: a Tesco billboard appears to have slipped from its frame, dropping the weekly shop directly into an oversized Uber Eats delivery bag.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым