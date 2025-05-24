Провокацию против Лаврова в Ереване устроили люди Пашиняна? Русские военные остаются в Гюмри

Коллаж NovorosInform Автор: Редакция Новоросинформ Правда про Нагорный Карабах, использование русского оружия при захвате азербайджанских районов и честное признание армян: "Если бы не русские, от нас осталось бы только одно слово".
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