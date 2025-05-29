Ученые разработали инновационный материал, разлагающий токсичные вещества

Инновационный композитный материал, способный разлагать токсичные органические загрязнители на безопасные компоненты — углекислый газ, азот и воду, разработали ученые Института химии растворов РАН, сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
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