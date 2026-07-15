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Сайбари присоединился к «Баварии». Купленный у ПСВ за 55 млн евро хавбек взял 34-й номер

Исмаэль Сайбари прибыл в расположение «Баварии». Мюнхенский клуб ранее купил полузащитника сборной Марокко у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов.

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