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"Концептуально поддерживает": Роспотребнадзор оценил идею проводить тестирование среди детей мигрантов

"Концептуально поддерживает": Роспотребнадзор оценил идею проводить тестирование среди детей мигрантов

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Роспотребнадзоре заявили, что поддерживают идею введения тестирования детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в образовательные учреждения.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Взятки, коррупция в миграционной политике стало нормой, раздавать пенсионные и социальные блага за счет своего народа нормой для власти, а вот подрыв экономики, образования, здравоохранения это уже предательство. Сами пришлые не идут к своим соплеменникам в поликлиниках и больницах зная их &quot;квалификацию и профессионализм&quot;, а в сфере образования полный наступает дебилизм. То то поколение 90 пепси, макдональд и красных пиджаков была первая ласточка, вторая  дебилизация и жертвы ЕГЭ с 2000 годов это куда серьезнее, ну а теперь добивают школы вышку пришлыми учащимися  &quot;в совершенстве&quot; владеющие русским языком, желанием учиться и т.д. что наших детей опускают до их уровня. России нужны такие специалисты для науки и прорывных технологий в экономике и науке??? Опускают наших детей на уровень разнорабочих, дворников, доставщиков и т.д. Они не хотят ни только жить по законам России, познавать культуру, традиции, изучать язык и т.д. они не хотят учится от понятия совсем, за баранов привыкли все покупать. Это у них на генном уровне в крови кочевники, орды. Учителя стонут и уходят чтобы самим не стать жертвами пришлых дебилов и не сойти с ума, у куда детям идти??? Какой уровень у них будет знаний??? Вот перспектива в какую жо..у власть ведет под &quot;благим&quot; намерением прорывных технологий…
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