Кишинев участвует в глобальной встрече программы „Партнерство для устойчивых городов”

Мэр Кишинева Ион Чебан и вице-мэр Илья Чебан принимают участие в проходящей в Барселоне второй глобальной встрече программы „Партнерство для устойчивых городов”, на которой присутствуют представители более чем 100 городов и муниципиев.
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