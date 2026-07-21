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«Пэлас» хочет минимум 60 млн фунтов за Лакруа. Переговоры о переходе защитника в «Челси» ведутся на уровне владельцев

« Кристал Пэлас » намерен получить минимум 60 миллионов фунтов за центрального защитника Максанса Лакруа .

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