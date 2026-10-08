БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нюрнбергскому процессу – 80 лет. Урок нацистским агрессорам и их современным единомышленникам

Нюрнбергскому процессу – 80 лет. Урок нацистским агрессорам и их современным единомышленникам

Валерий ПОЛЕССКИЙ  Идея международного суда над нацистскими военными преступниками – поджигателями Второй мировой войны была выдвинута практически одновременно всеми странами-учредителями антигитлеровской коалиции.

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