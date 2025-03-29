Немецкий политик для заключения мирного соглашения призвал ввести на Украину войска

Экс-глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, кандидатура которого рассматривается на пост главы МИД ФРГ, полагает, что Европа должна развивать собственную оборонную промышленность и обладать возможностью производить собственные истребители.
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